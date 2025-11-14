Segam no tiene solicitud para obra en Joya Honda

En la actualidad, no se cuenta con ningún expediente para solicitar el visto bueno en la instalación de la imagen monumental de Cristo Rey en el cráter de Joya Honda, ubicado en el ejido la Tinaja Honda en Soledad de Graciano Sánchez, informó Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

Recientemente, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que la colocación de la figura, se trata de un proyecto 100 por ciento municipal, por lo tanto, el estado ya no tendrá intervención.

La funcionaria estatal reconoció que, si bien tiene conocimiento de las intenciones de Gallardo Cardona para desarrollar el proyecto, confió que ahora el ayuntamiento soledense realizará las gestiones necesarias para obtener el visto bueno.

“Es un área natural protegida que tendría que tener el visto bueno de la Secretaría. Es un área natural estatal, entonces no hay expediente en la Secretaría con lo cual yo pueda decirles que ya se está tramitando”, manifestó.

En enero del 2022, Gallardo Cardona anunció la construcción de la imagen de 40 metros de altura como parte de la estrategia turística para el desarrollo socioeconómico de la entidad, y las comunidades soledenses de Estación Techa, La Tinaja, Estación Ventura y la propia Purísima.

De acuerdo con información oficial, la ANP cuenta con un total de 126 especies de plantas, cuatro de carácter exótico y un total de 84 especies de vertebrados presentes en la región entre aves, anfibios y reptiles.