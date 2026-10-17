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Las viviendas ya son adornadasde Halloween

Por Flor Martínez

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Las viviendas ya son adornadasde Halloween
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      Telarañas, fantasmas, calabazas, vampiros y otras figuras tenebrosas comienzan a adornar fachadas, balcones y terrazas de viviendas en Soledad de Graciano Sánchez, como parte de las decoraciones alusivas a halloween. 

      Conforme se acerca la celebración del 31 de octubre, algunas familias recurren a su creatividad para transformar los exteriores de sus casas en escenarios de terror, con elementos que llaman la atención de quienes transitan por las calles. 

      Entre los adornos destacan las arañas gigantes, las cintas de precaución, las figuras de esqueletos y los personajes alusivos a historias de miedo. Aunque algunas decoraciones son elaboradas por los propios habitantes, otras incluyen inflables y figuras que se comercializan en centros comerciales y tiendas de temporada.

      Es el caso de una vivienda ubicada en la colonia Rancho Blanco donde se colocaron figuras alusivas a una escena que simula a una persona colgada y envuelta en una bolsa negra, la cual a simple vista se observa que fue realizada por los dueños de la vivienda de forma improvisada. 

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      Estas decoraciones forman parte de las actividades previas a Halloween, una celebración en la que los adornos temáticos y los disfraces toman protagonismo en viviendas y espacios comerciales.

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