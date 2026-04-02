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Le sale dueño al nombre Dinoasis

Empresa busca registrar nombre previo a apertura.

Por Rubén Pacheco

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
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Le sale dueño al nombre Dinoasis

A unos días de que se inaugure el centro acuático Dinoasis del parque Tangamanga I, la asociación Cambio de Ruta, reveló que otro complejo con un nombre similar, con residencia en Michoacán, solicitó obtener la titularidad del mismo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La noticia se da a unas horas de que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, informó que el espacio renovado ya no podía llamarse Splash, debido a que otro establecimiento del país obtuvo la autorización para explotar tal denominación.

De acuerdo con el portal del IMPI, el pasado 19 de febrero el representante legal José Enrique Rauda López con residencia en Pátzcuaro, Michoacán, presentó la solicitud para obtener el nombre de Dinoasis Aqua Park.

En el planteamiento, expuso que se trata de un lugar de servicios de parques de atracciones/servicios de parques de diversiones; servicios de entretenimiento; alquiler de espacios para eventos deportivos: clubes deportivos (entrenamiento y mantenimiento físico y alquiler de equipos de buceo / alquiler de equipos de submarinismo).

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Según Gallardo Cardona, el Dinoasis potosino se inaugurará el próximo Sábado de Gloria a las 10:00 horas y la población adulta ingresará al pagar un boleto de 300 pesos y 200 pesos por los niños.

La apertura del complejo de diversiones surge en medio de inconformidades y advertencias de Cambio de Ruta y el Consejo Hídrico Estatal (CHE), organizaciones que presumen la generación de afectaciones ecológicas e implicaciones de gasto de agua.

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