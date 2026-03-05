Legales, las marchas del 8 de marzo: Sara

En el marco de la movilización por el Día Internacional de la Mujer, la presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, la diputada Sara Rocha Medina, afirmó que las manifestaciones son “válidas y legales”, siempre y cuando no se registren destrozos.

Al referirse a la marcha prevista para este domingo 8 de marzo, la legisladora sostuvo que la protesta debe desarrollarse sin daños a edificios públicos ni al patrimonio arquitectónico de la capital potosina. “Las manifestaciones son válidas, legales, mientras no cometan destrozos o no hagan cosas que no deben, sobre todo los edificios tan hermosos que tenemos en San Luis y que habrá que cuidarlos y es una conciencia de quienes andan en las marchas, que no es un tema en contra de los edificios”, declaró.

Indicó que el Congreso no contempla blindar el recinto legislativo, ya que hasta el momento “no se ha recibido ninguna amenaza de que vayan a dañar o querer vandalear”. A diferencia de otras instituciones que han optado por colocar protecciones preventivas, adelantó que el Poder Legislativo únicamente iluminará su edificio en color morado o rosa, en coordinación con la Comisión de Igualdad de Género.

Aunque hizo un llamado a que la movilización sea pacífica, Rocha Medina reconoció que aún existen pendientes en materia de igualdad, particularmente en salarios y acceso a puestos de decisión. “Trabajo igual, salario igual”, señaló.

En años anteriores, durante la jornada del 8M en San Luis Potosí, se han registrado actos de iconoclasia a inmuebles públicos y privados, lo que ha derivado en medidas de resguardo en distintas sedes gubernamentales; sin embargo, en esta ocasión el Congreso no prevé implementar acciones adicionales.