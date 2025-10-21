Les perdonan 100% de adeudo a los ambulantes

El Ayuntamiento de San Luis Potosí aprobó un acuerdo administrativo que concede un estímulo fiscal del 100 por ciento en el pago de adeudos por concepto de uso de piso en la vía pública para actividades comerciales. La medida aplica tanto para el ejercicio fiscal 2025 como para años anteriores, según la Gaceta Municipal No. 182.

El beneficio forma parte del programa “Alianza por un Comercio Ordenado”, dirigido a comerciantes del Centro Histórico y otras zonas de la ciudad. Para acceder al estímulo, los interesados deberán presentar una solicitud ante la Dirección de Comercio Municipal, estar empadronados o en proceso de regularización y firmar un convenio de pago con la Tesorería Municipal antes del 31 de diciembre de 2025.

El documento precisa que sólo podrá celebrarse un convenio por puesto o espacio comercial, y que el incumplimiento de los pagos mensuales anulará el beneficio y reactivará los adeudos correspondientes. La Dirección de Ingresos de la Tesorería será la encargada de ejecutar el programa, con apoyo de las dependencias municipales relacionadas. Además, el acuerdo señala que los estímulos no son acumulables con otros beneficios fiscales contemplados en la Ley de Ingresos Municipal 2025.

El programa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, periodo durante el cual los comerciantes podrán regularizar su situación fiscal y mantener activo su permiso de ocupación de espacio público.

