Nuevo incidente por salud mental de estudiante en la UASLP

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La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó que el incidente en el que un estudiante, resultó lesionado este martes, está relacionado con un tema de salud mental y no con una situación de seguridad.

La institución señaló, que el alumno recibía acompañamiento psicológico semanal desde su ingreso, aunque no detalló las circunstancias del hecho ni el tipo de atención que se le proporcionaba.

De acuerdo con información extraoficial, el estudiante, quien cursa la carrera de Fisioterapia, cayó sobre una palmera que frenó su caída y amortiguó el impacto y posteriormente fue trasladado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La Universidad confirmó que recibió atención de los cuerpos de auxilio y que permanece bajo atención médica, en su proceso de recuperación.

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En su comunicado, la Facultad de Medicina indicó que personal de salud que se encontraba en labores docentes, auxilió al joven y que se dio aviso a las instancias correspondientes.