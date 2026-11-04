Nuevo incidente por salud mental de estudiante en la UASLP
Un alumno terminó su caída en una palmera de la Facultad de Medicina
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó que el incidente en el que un estudiante, resultó lesionado este martes, está relacionado con un tema de salud mental y no con una situación de seguridad.
La institución señaló, que el alumno recibía acompañamiento psicológico semanal desde su ingreso, aunque no detalló las circunstancias del hecho ni el tipo de atención que se le proporcionaba.
De acuerdo con información extraoficial, el estudiante, quien cursa la carrera de Fisioterapia, cayó sobre una palmera que frenó su caída y amortiguó el impacto y posteriormente fue trasladado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La Universidad confirmó que recibió atención de los cuerpos de auxilio y que permanece bajo atención médica, en su proceso de recuperación.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En su comunicado, la Facultad de Medicina indicó que personal de salud que se encontraba en labores docentes, auxilió al joven y que se dio aviso a las instancias correspondientes.
Confirma Fac. de Medicina incidente relacionado con salud mental de alumno
La institución informó que recibió atención médica y se encuentra en recuperación
no te pierdas estas noticias
Visitaron panteones 201 mil personas
Rolando Morales
No se registraron incidentes durante los días de celebración.