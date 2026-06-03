"Ley Serrano se hizo sobre las rodillas"
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Leopoldo Maldonado, director regional de la organización de defensa del periodismo y la libertad de expresión Artículo 19, acusó que la "Ley Serrano", la reforma penal que criminaliza ciertos usos de la Inteligencia artificial (IA), se realizó "sobre las rodillas" y con tintes represivos.
En una participación que tuvo esta mañana en el noticiero de Carmen Aristegui, el activista comparó el proceso de la reforma al Código Penal impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés, con los intentos del Senado de la República por regular la IA, que ha invertido 4 años y maneja más de 50 iniciativas sobre el tema y no ha podido concluir.
Reconoció que el uso de la IA debe regularse, pero señaló que debe hacerse bajo un extenso y completo análisis, con la participación de la sociedad, con seriedad, con voces técnicas y con inclusión.
no te pierdas estas noticias
Congreso valida Sistema Estatal de Cuidados
Ana Paula Vázquez
Más de mil 500 personas cuidadoras serán beneficiadas
Ley Electoral de SLP: Posponen no reelección y nepotismo hasta 2030
Ana Paula Vázquez
La reforma incluye límites al presupuesto legislativo y ajustes en la integración de ayuntamientos
Abierta, la discusión sobre ley que regula IA: Serrano
Ana Paula Vázquez
El diputado señaló que se revisará cómo encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección contra la información falsa