"Ley Serrano se hizo sobre las rodillas"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Leopoldo Maldonado, director regional de la organización de defensa del periodismo y la libertad de expresión Artículo 19, acusó que la "Ley Serrano", la reforma penal que criminaliza ciertos usos de la Inteligencia artificial (IA), se realizó "sobre las rodillas" y con tintes represivos.

En una participación que tuvo esta mañana en el noticiero de Carmen Aristegui, el activista comparó el proceso de la reforma al Código Penal impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés, con los intentos del Senado de la República por regular la IA, que ha invertido 4 años y maneja más de 50 iniciativas sobre el tema y no ha podido concluir.

Reconoció que el uso de la IA debe regularse, pero señaló que debe hacerse bajo un extenso y completo análisis, con la participación de la sociedad, con seriedad, con voces técnicas y con inclusión.