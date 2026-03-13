Líderes del notariado nacional se reúnen en SLP

San Luis Potosí es sede de la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, encuentro que reúne a representantes notariales de distintas entidades del país para analizar temas relacionados con la función notarial y la certeza jurídica.

De acuerdo con información del Gobierno del Estado, en la reunión participan integrantes del organismo nacional, quienes revisan avances, herramientas legales y aspectos vinculados con la seguridad jurídica en asuntos personales y patrimoniales.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, señaló que este tipo de encuentros permite intercambiar experiencias sobre procesos notariales y el uso de herramientas tecnológicas aplicadas al ámbito jurídico.

Durante la sesión también se prevé analizar el estado actual de la actividad notarial en el país, así como mecanismos que permitan fortalecer los servicios y procedimientos relacionados con la certificación de actos jurídicos.

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