Lideró SLP inflación durante septiembre

Durante el mes de septiembre del presente año, el estado de San Luis Potosí fue la entidad federativa con el mayor incremento en la inflación anual a nivel nacional, de acuerdo con la reciente información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la consultora México ¿Cómo Vamos? (MCV).

Según los datos del Indicador Nacional de Precios al Consumidor, la entidad potosina registró un incremento del 4.7 por ciento en la inflación con respecto al mismo mes del año pasado, siendo el estado con el mayor incremento en todo el país.

San Luis Potosí tan solo es seguido en la variación nacional anual registrada en Oaxaca, Tamaulipas, Querétaro, Nayarit y Quintana Roo.

De forma específica, durante septiembre de 2025, la inflación subyacente, que excluye bienes y servicios de alta volatilidad, mostró incrementos significativos en varios rubros, de acuerdo con datos oficiales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los precios de los servicios aumentaron 4.36 por ciento anual, mientras que las mercancías registraron un alza de 4.19 por ciento alcanzando su nivel más alto desde enero de 2024.

En el índice no subyacente, los productos agropecuarios presentaron un incremento de 2.76 por ciento anual, y los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, de 1.42 por ciento. Dentro de los alimentos, las frutas y verduras reportaron una baja de 4.86 por ciento, pero los productos pecuarios subieron 8.45 por ciento anual, lo que elevó el índice general de precios de alimentos a 3.53 por ciento.

Entre los productos con mayores variaciones destacan la carne de res, con un aumento de 18.47 por ciento anual, y el chile serrano, con un alza de 46.30 por ciento. También se registraron incrementos en el tomate verde, la leche, el café, los jugos envasados y el pan dulce.