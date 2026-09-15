Hombre al agua: comedia de García Bernal sobre identidad latinoamericana
Ricky Martin participa como actor y productor ejecutivo tras más de 30 años en cine en español.
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Toronto (Canadá), 15 sep (EFE).- Gael García Bernal vuelve a ponerse detrás y delante de la cámara en 'Hombre al agua', una comedia sobre clase, masculinidad e identidad latinoamericana que se presenta este martes en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), nueve días después de su estreno mundial en Venecia.
Estreno y contexto de Hombre al agua
La película, incluida en el programa Special Presentations y que celebra este martes su estreno norteamericano, es el tercer largometraje dirigido por García Bernal tras 'Déficit' (2007) y 'Chicuarotes' (2019).
Trama y personajes principales
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García Bernal interpreta a Camilo, un socorrista cubano que salva de morir ahogado a Abel, un poderoso empresario mexicano. El encuentro transforma su vida: Camilo acaba trasladándose a México, se casa con la hija de Abel y entra en un mundo de riqueza y privilegios muy alejado del que conocía.
Pero ese ascenso social pone progresivamente en cuestión su independencia y sus aspiraciones, en una historia que utiliza la comedia para observar las relaciones de poder, la identidad y las diferencias de clase.
Reparto y aportes destacados
Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento, Natalia Oreiro, Anna Díaz, Ezequiel Díaz, Manuel García-Rulfo, Jorge Salinas y el cantante puertorriqueño Ricky Martin forman parte del reparto internacional.
García Bernal escribió el guion con el dramaturgo y cineasta argentino Mariano Pensotti y explicó durante la presentación de la cinta en Venecia que quiso utilizar la historia de Camilo también como una metáfora sobre América Latina y la búsqueda de una narrativa propia.
Uno de los elementos más singulares es la participación de Martin, que interpreta a Roby, un actor encargado de representar a Camilo dentro de una película que se rueda dentro de la propia historia.
El cantante puertorriqueño figura además como productor ejecutivo y el papel supone su regreso a una producción cinematográfica en español después de más de tres décadas. EFE
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