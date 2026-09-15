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Hombre al agua: comedia de García Bernal sobre identidad latinoamericana

Ricky Martin participa como actor y productor ejecutivo tras más de 30 años en cine en español.

Por EFE

Septiembre 15, 2026 01:28 p.m.
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Hombre al agua: comedia de García Bernal sobre identidad latinoamericana
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      Toronto (Canadá), 15 sep (EFE).- Gael García Bernal vuelve a ponerse detrás y delante de la cámara en 'Hombre al agua', una comedia sobre clase, masculinidad e identidad latinoamericana que se presenta este martes en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), nueve días después de su estreno mundial en Venecia.

      Estreno y contexto de Hombre al agua

      La película, incluida en el programa Special Presentations y que celebra este martes su estreno norteamericano, es el tercer largometraje dirigido por García Bernal tras 'Déficit' (2007) y 'Chicuarotes' (2019).

      Trama y personajes principales

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      García Bernal interpreta a Camilo, un socorrista cubano que salva de morir ahogado a Abel, un poderoso empresario mexicano. El encuentro transforma su vida: Camilo acaba trasladándose a México, se casa con la hija de Abel y entra en un mundo de riqueza y privilegios muy alejado del que conocía.

      Pero ese ascenso social pone progresivamente en cuestión su independencia y sus aspiraciones, en una historia que utiliza la comedia para observar las relaciones de poder, la identidad y las diferencias de clase.

      Reparto y aportes destacados

      Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento, Natalia Oreiro, Anna Díaz, Ezequiel Díaz, Manuel García-Rulfo, Jorge Salinas y el cantante puertorriqueño Ricky Martin forman parte del reparto internacional.

      García Bernal escribió el guion con el dramaturgo y cineasta argentino Mariano Pensotti y explicó durante la presentación de la cinta en Venecia que quiso utilizar la historia de Camilo también como una metáfora sobre América Latina y la búsqueda de una narrativa propia.

      Uno de los elementos más singulares es la participación de Martin, que interpreta a Roby, un actor encargado de representar a Camilo dentro de una película que se rueda dentro de la propia historia.

      El cantante puertorriqueño figura además como productor ejecutivo y el papel supone su regreso a una producción cinematográfica en español después de más de tres décadas. EFE

      jcr/asb/seo

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