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Llama JGTS a evitar la confrontación política

Diversos actores políticos destaparon sus aspiraciones a competir en el proceso 2027

Por Samuel Moreno

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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      Ante los recientes pronunciamientos de actores políticos que han manifestado públicamente sus aspiraciones para participar en las elecciones de 2027, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, hizo un llamado a la prudencia y al respeto de los tiempos que establecen las autoridades electorales, al advertir que los procesos anticipados suelen generar escenarios de confrontación política.

      Lo anterior, luego de que diversas figuras del Partido Acción Nacional (PAN) comenzaran a perfilar sus intenciones rumbo a la próxima contienda electoral, entre ellas la senadora Verónica Rodríguez Hernández, quien recientemente manifestó su interés por buscar la alcaldía de la capital potosina.

      Torres Sánchez señaló que desde el Poder Ejecutivo estatal se impulsa, por segunda ocasión, un pacto de civilidad político-electoral que involucre a todos los actores con participación o influencia en el proceso, con el objetivo de preservar la estabilidad política y social durante la etapa previa a los comicios.

      "El clima electoral genera emociones, atmósferas crispadas y en muchas ocasiones, ambientes enrarecidos", sostuvo el funcionario, quien insistió en la necesidad de mantener la calma y privilegiar el respeto a las reglas establecidas por las autoridades electorales.

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      Asimismo, recordó que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona instruyó desde principios de año a los integrantes del gabinete legal y ampliado a concentrarse en las responsabilidades propias de sus cargos y evitar distracciones relacionadas con la actividad político-electoral, por lo que reiteró que la prioridad del Gobierno del Estado continúa siendo la atención de los asuntos públicos.

      El secretario general precisó que el proceso electoral federal arrancará formalmente el próximo 1 de septiembre, mientras que el proceso local iniciará el 15 de noviembre, conforme a lo publicado recientemente en el Periódico Oficial del Estado, por lo que consideró indispensable que todos los actores políticos ajusten su actuación a los plazos legales establecidos.

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