Llama Micalco a una gran unión opositora en 2027

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La oposición tendrá que dejar de lado intereses partidistas y proyectos personales si pretende evitar que Morena concentre nuevamente el poder en el Congreso de la Unión en 2027, advirtió Adolfo Micalco Méndez, presidente de la Fundación Colosio del PRI en San Luis Potosí, al plantear una alianza amplia entre las fuerzas opositoras.

El priista sostuvo que la fragmentación del voto ya tuvo consecuencias en la pasada elección federal y utilizó los resultados de Movimiento Ciudadano (MC) como ejemplo. Señaló que el partido, pese a gobernar Jalisco y Nuevo León, únicamente ganó uno de los 16 distritos federales, mientras que una candidatura conjunta de la oposición, afirmó, habría permitido ganar hasta 12.

Con ese antecedente, Micalco consideró que para 2027 los partidos opositores deberán asumir que competir por separado puede restarles posibilidades frente a Morena.

Advirtió incluso que quienes antepongan intereses particulares a una estrategia común terminarán favoreciendo al partido en el poder.

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El dirigente priista colocó así la disputa por el Congreso por encima de la competencia por las 17 gubernaturas que estarán en juego el próximo año. Su planteamiento es que ninguna fuerza política tenga mayoría absoluta y que las decisiones que impliquen modificaciones constitucionales requieran acuerdos entre distintos partidos.

Las gubernaturas, aclaró, no quedarían fuera de la estrategia, pero su definición tendría que resolverse mediante acuerdos en cada estado, buscando candidaturas y alianzas con posibilidades reales de triunfo.

Para Micalco, el reto de la oposición será dejar de competir únicamente por espacios partidistas y construir una estrategia común que le permita disputar el equilibrio del poder legislativo.