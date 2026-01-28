Llaman a comercializar productos relacionados al 14 de Febrero

La Dirección de Comercio de Soledad, abrió el registro para comerciantes que quieran participar en el evento especial de venta de productos relacionados con el Día del Amor y la Amistad, el cual se realizará del viernes 13 al domingo 15 de febrero.

Al respecto, la titular del área comercial, Irma Patricia Cuevas Ovalle, mencionó que se autorizarán espacios de venta en algunas de las calles más céntricas de la cabecera municipal, como Ignacio Zaragoza, Melchor Ocampo, Mariano Matamoros y parte de Ignacio Aldama.

El objetivo, afirmó la funcionaria, es dar impulso a la economía local, "que los comerciantes soledenses mejoren sus ingresos en estas fechas y que las familias tengan opciones para una sana convivencia".

La directora no precisó, de momento, cuántos lugares podrían autorizarse para el evento del Día del Amor y la Amistad, pero comentó que mientras más pronto se acerquen las personas interesadas a las oficinas de Comercio, más rápido se podrá definir la delimitación de los espacios y su número, priorizando, eso sí, "el orden y la movilidad peatonal".

