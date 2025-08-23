Llaman a denunciar lucro con programas del Bienestar

Ante la denuncia nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre personas que buscan lucrar con el programa “Mujeres del Bienestar”, el presidente del Consejo Estatal de Morena en San Luis Potosí, Carlos Arreola Mallol, hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar y a denunciar cualquier intento de fraude.

Arreola destacó que los programas sociales, representan un modelo de política pública basado en la atención directa, sin intermediarios ni condicionamientos, lo que marca una diferencia con el antiguo asistencialismo. Reiteró que los apoyos se entregan de manera directa, con confianza en la población, y que cualquier intento de lucrar con ellos, constituye un delito grave.

“En ningún programa para el bienestar se pide nada a cambio, en ningún programa para el bienestar se va a pedir dinero, en ningún programa para el bienestar se va a pedir que retribuyas o que hagas algo a cambio de que se te dé el programa y si lo hacen hay que denunciarlo”, expresó el morenista.

Sumado a ello, explicó que los Servidores de la Nación, siempre deben identificarse correctamente mediante chaleco, gafete y número de registro, y que ningún programa solicita dinero ni exige retribuciones a cambio de los apoyos. Cualquier irregularidad debe ser denunciada ante la Secretaría de Bienestar, la Fiscalía General o la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Finalmente, Arreola advirtió que manipular o condicionar los programas del Bienestar, constituye un delito electoral que puede derivar en prisión preventiva, medida establecida desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para proteger los programas y garantizar que lleguen de manera justa a quienes más lo necesitan.