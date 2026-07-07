Llaman a donar tapitas de plástico

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El Sistema DIF de Villa de Pozos inició una campaña de recolección de tapas de envases PET para apoyar a infantes y adolescentes con cáncer. La recepción se hará en horario de oficina en las instalaciones de la calle Fray Juan de Villerías 305 y se convoca a toda la población a colaborar en esta iniciativa.

"¿Tienes tapitas de plástico en casa? ¡No las tires! Llévalas al centro de acopio del DIF de Villa De Pozos y súmate a esta campaña de recolección de tapitas. Cada tapita representa esperanza y apoyo para quienes más lo necesitan. ¡Entre todas y todos podemos hacer la diferencia!", expresa una publicación oficial de la dependencia.

"Donar Salva Vidas" es el lema de la campaña en la que se estarán recibiendo tapas de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. La oficina se ubica a sólo una cuadra del jardín principal de Pozos por el lado sur, justo en el cruce de Villerías con la calle de Vicente Guerrero.

Reunir tapas es una estrategia usada frecuentemente por instituciones benéficas o bien por empresas socialmente responsables que desean aportar a causas como la atención a niñas, niños y adolescentes con cáncer o que enfrentan otras dificultades de salud, nutrición o económicas. Las tapas se entregan a empresas de reciclaje para la creación de nuevos productos de plástico.

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