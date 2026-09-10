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Llaman a jóvenes a no caer en la depresión

Por Martín Rodríguez

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Llaman a jóvenes a no caer en la depresión
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      Ser uno mismo para poder tener fe y resiliencia y la inteligencia emocional, son las tres fórmulas infalibles para que los 

      jóvenes no se atoren ni caigan en la depresión, superen las peores barreras que les pone la vida y construyan su propia identidad y fuerza, advierte el speaker y exfuncionario de Desarrollo Económico del gobierno de Puebla, Bernardo Fernández Tanús.

      Ofreció una plática ante centenares de jóvenes luego de impartir conferencia magistral en el Foro Juvenil Contigo "NexTú", planeado y realizado por una organización civil altruista de nueva creación.

      El exfuncionario poblano narró que pasó por la cárcel acusado de delitos que no cometió y ahí enfrentó el terror y el acoso sexual dentro del centro 

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      penitenciario, asegura que sufrió su papel de ser el personaje central de la venganza de un gobierno entrante.

      Advirtió el exfuncionario que la depresión se combate con una actitud agradecida, con resiliencia y con acciones pequeñas que van construyendo la creencia en sí mismo.

      Llamó a los jóvenes a no dejarse llevar por un mundo que se les cierra y con ello, a evitar cualquier adversidad que los mande a un callejón sin salida.

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