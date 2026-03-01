Lleva Pensiones revista anual a las regiones
Pensiones realizará el trámite obligatorio fuera de la capital para evitar traslados.
La Dirección de Pensiones del Estado inició la Revista Anual de Supervivencia Foránea 2026, trámite obligatorio para que jubilados y pensionados mantengan el pago de sus prestaciones, ahora con sedes en el interior del estado.
La medida busca evitar que quienes viven fuera de la capital tengan que trasladarse hasta San Luis Potosí para cumplir con el pase de revista, requisito indispensable para seguir recibiendo su pensión.
Además de acreditar supervivencia, en las jornadas se podrán realizar trámites como actualización de credencial, designación de beneficiarios y registro de pliego testamentario.
El calendario incluye Rioverde y Cárdenas el 1 de marzo; Tamazunchale el 9 de marzo; Ciudad Valles el 10 de marzo; y Matehuala el 10 de abril.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Para el trámite se debe presentar credencial vigente y constancia de situación fiscal actualizada a 2026.
Emite CEDH recomendaciones a municipio por pensiones
El motivo, la tardanza en respuesta a tres peticiones
no te pierdas estas noticias
Lleva Pensiones revista anual a las regiones
Luis Manuel Gil Ojeda
Pensiones realizará el trámite obligatorio fuera de la capital para evitar traslados.
Activan operativo vial por carrera atlética en la capital
Redacción
La SSPC activó operativo por la carrera "Corro, vuelo, me divierto".