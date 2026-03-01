logo pulso
Lleva Pensiones revista anual a las regiones

Pensiones realizará el trámite obligatorio fuera de la capital para evitar traslados.

Por Luis Manuel Gil Ojeda

Marzo 01, 2026 10:12 a.m.
A
La Dirección de Pensiones del Estado inició la Revista Anual de Supervivencia Foránea 2026, trámite obligatorio para que jubilados y pensionados mantengan el pago de sus prestaciones, ahora con sedes en el interior del estado.

La medida busca evitar que quienes viven fuera de la capital tengan que trasladarse hasta San Luis Potosí para cumplir con el pase de revista, requisito indispensable para seguir recibiendo su pensión.

Además de acreditar supervivencia, en las jornadas se podrán realizar trámites como actualización de credencial, designación de beneficiarios y registro de pliego testamentario.

El calendario incluye Rioverde y Cárdenas el 1 de marzo; Tamazunchale el 9 de marzo; Ciudad Valles el 10 de marzo; y Matehuala el 10 de abril.

Para el trámite se debe presentar credencial vigente y constancia de situación fiscal actualizada a 2026.

