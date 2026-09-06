Invitan al festival "México en la Piel"
El festival "México en la Piel" comenzará este domingo a las 18:00 horas; la entrada será gratuita.
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El Festival "México en la Piel" se realizará este domingo 6 de septiembre en el Jardín Hidalgo de Soledad de Graciano Sánchez, con presentaciones de folclor, canto y música, como parte de las actividades por el mes patrio.
El evento, organizado por la Dirección de Cultura Municipal, comenzará a las 18:00 horas y contará con la participación de la Compañía Artística TACE, que presentará un espectáculo basado en expresiones tradicionales de distintas regiones del país.
El titular de Cultura Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera, informó que la actividad será de acceso gratuito y estará acompañada de una verbena con antojitos mexicanos.
El funcionario señaló que el festival busca acercar actividades culturales a las familias y generar espacios para la presentación de grupos artísticos en la plaza principal del municipio.
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La jornada se llevará a cabo en el Jardín Hidalgo, ubicado en la plaza principal de Soledad, a partir de las 18:00 horas, por lo que reiteró la invitación a todas las familias a ser parte de las tradiciones mexicanas.
Resaltó que este mes es un recordatorio para los ciudadanos de mantener viva la tradición del folclor de México a través de estas expresiones que enaltecen la cultura de los distintos estados del país.
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