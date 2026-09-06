Se estrella avión en Grecia; dos muertos
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Atenas, Grecia.- Un avión militar de Grecia se estrelló el sábado durante una exhibición aérea al norte de Atenas, matando a los dos pilotos, dijeron funcionarios, mientras millas de personas asistían al evento.
El accidente del Phantom F4 biplaza ocurrió durante una maniobra a baja altitud. Un incendio tras el accidente envió columnas de humo negro al aire. No hubo heridos entre los asistentes.
"El sentimiento de dolor es generalizado, y nuestros pensamientos están con las familias de los dos pilotos que perdimos", dijo el primer ministro Kyriakos Mitsotakis. "Es un recordatorio del peligro diario que enfrentan los aviadores de Grecia, que permanecen en constante alerta para proteger los cielos de Grecia".
Funcionarios de la Fuerza Aérea dijeron que los cuerpos de los dos pilotos fueron localizados durante una operación de rescate, obstaculizada en las primeras etapas por el incendio en los terrenos de la base aérea de Tanagra, a 60 kilómetros al norte de Atenas.
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Una vez que aviones y helicópteros de descarga de agua ayudaron a 85 bomberos a contener el incendio, que se mantuvo a cierta distancia del área de observación en Atenas Flying Week, un espectáculo aéreo anual.
Imágenes del video del accidente mostraron una columna de humo elevándose desde el punto del impacto.
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