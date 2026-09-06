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Amal Clooney acapara miradas con un diseño vintage en Venecia

La abogada especializada en derechos humanos fue reconocida durante los DVF Awards y asistió acompañada por George Clooney.

Por Pulso Online

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Amal Clooney acapara miradas con un diseño vintage en Venecia
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      VENECIA, Italia.- Amal Clooney destacó por su estilo durante su visita a Venecia, donde fue reconocida en la edición 14 de los DVF Awards, ceremonia dedicada a mujeres cuyo trabajo ha contribuido a transformar la vida de otras mujeres.

      Acompañada por su esposo, el actor George Clooney, la abogada especializada en derechos humanos acudió al encuentro con un vestido lencero vintage de Christian Dior, confeccionado en tono nude y con detalles de encaje y gasa.

      El atuendo fue complementado con pendientes largos, sandalias doradas de tiras entrelazadas y un peinado semirrecogido con ondas. El tono del vestido resaltó el bronceado que lució durante su estancia en Italia.

      Durante la ceremonia, la periodista Maria Ressa fue la encargada de presentar a Amal y destacó su labor profesional. "Cuando la mujer que te mantiene fuera de la cárcel está recibiendo un premio, tienes que venir", expresó Ressa ante los asistentes.

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      Horas antes, a su llegada a Venecia, Clooney había elegido un conjunto más informal: un minivestido blanco de Giambattista Valli, con una silueta inspirada en la década de 1960 y estampados florales negros en los costados.

      Completó esa primera aparición con un bolso negro modelo Kikka, de 16Arlington, y zapatos de tacón bajo con transparencias, de Roger Vivier.

      Aunque la pareja estuvo en Venecia durante la celebración del festival cinematográfico de 2023, no acudió para presentar alguna película ni participó en la alfombra roja. George Clooney asistió únicamente como acompañante de su esposa durante la entrega de los DVF Awards.

      La presencia del actor no contravino las restricciones derivadas de la huelga que entonces mantenían actores y guionistas de Hollywood, debido a que no realizó actividades promocionales relacionadas con alguna producción.

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