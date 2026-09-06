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Cerrarán mañana avenida La libertad por obras públicas

Por Leonel Mora

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Cerrarán mañana avenida La libertad por obras públicas
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      La Guardia Civil de Villa de Pozos informó que este lunes habrá cierre vial en la avenida La Libertad entre las calles Sierra Nevada y Hacienda Bonita debido a maniobras de obra pública, por lo que pidió a la población estar atenta a las indicaciones de los agentes de vialidad respecto a rutas alternas en la zona.

      La corporación aclaró que el cierre se aplicará a partir de las 7:00 de la tarde del lunes 7 de septiembre con la idea de aminorar en lo posible las afectaciones a la movilidad de personas y vehículos al término del primer día de la semana laboral.

      Se recomendó, principalmente, informarse de antemano de las vías alternas que se habilitarán, conducir con precaución y respetar la señalización para evitar contratiempos. También, evitar salidas innecesarias a la zona en tanto está vigente el cierre vehicular.

      De momento, la Guardia Civil no especificó qué día o en qué horario se levantará el anunciado cierre vial, pero pidió a la población estar atenta a los canales oficiales para saber del momento en que será liberada la avenida La Libertad, una de las rutas más importantes del oriente del nuevo municipio.

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