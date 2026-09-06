Putin recibe plan de paz de Trump

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Moscú, Rusia.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reanudó este sábado -tras más de seis meses de pausa- las negociaciones con Estados Unidos con el fin de reavivar el proceso de paz en Ucrania, para lo que ambos bandos aceptaron suspender durante 72 horas los ataques contra sus respectivas capitales.

Putin recibió en el Palacio del Kremlin a los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que éstos llevaban a Moscú y a Kiev "una propuesta para poner fin a la guerra".

"Los representantes estadounidenses -Steve Witkoff y Jared Kushner- se prepararon minuciosamente para este viaje. No solo expresaron el interés habitual en poner fin pronto a las hostilidades, sino que también expusieron diversas ideas sobre las posibles vías para alcanzar un acuerdo", confirmó, al término del encuentro, Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin.

Por el momento, se desconoce el contenido de dicha propuesta, aunque la postura rusa se ha endurecido con el paso de los meses, en gran medida, debido a los exitosos ataques ucranianos contra la retaguardia rusa, desde refinerías a almacenes de comercio electrónico.

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De hecho, Ushakov explicó que, durante las consultas, "se destacaron los auténticos éxitos del ejército ruso en su avance en el frente y se manifestó la seguridad de que se lograrán los objetivos marcados".

Tímido alto el fuego

Con el fin de facilitar la llegada de los mediadores estadounidenses, Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ordenaron cesar durante tres días los ataques aéreos, pero sólo contra las capitales de su enemigo, Kiev y Moscú.

Putin destacó que Moscú había suspendido todos los bombardeos contra Kiev tras recibir la propuesta ucraniana por los canales oficiales, mientras añadió que los ataques enemigos también se habían reducido considerablemente tanto contra la capital como contra el resto del territorio ruso.

Zelenski había plantado, anteriormente, el cese de los bombardeos a nivel nacional, algo que el Kremlin ya había asegurado el pasado viernes que no aceptaría.