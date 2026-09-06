Prevén lluvias y tormentas durante la tarde en San Luis Potosí

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San Luis Potosí, SLP.- Las cuatro regiones de San Luis Potosí registrarán lluvias o tormentas puntuales durante la tarde de este domingo, mientras continuarán las temperaturas de calurosas a muy calurosas, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

En el Altiplano se espera una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 18, con lluvias y tormentas puntuales por la tarde. En las partes altas, los valores podrían ubicarse entre 12 y 26 grados.

Para esta región también se pronostican vientos del sureste con rachas de 40 kilómetros por hora, que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora en las sierras. Para el lunes se esperan temperaturas de entre 15 y 31 grados.

La región Centro tendrá una máxima de 29 grados y una mínima de 14, además de lluvias y chubascos puntuales durante la tarde. En sus partes altas, las temperaturas oscilarán entre 8 y 22 grados.

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Los vientos provendrán del este y podrían presentar rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Para el lunes se prevé una máxima de 28 grados y una mínima de 16.

En la región Media se pronostica una máxima de 34 grados y una mínima de 20, con probabilidad de lluvias y chubascos puntuales a partir de la tarde. En las zonas altas se esperan valores de entre 14 y 26 grados.

También se anticipan vientos del este con rachas superiores a 40 kilómetros por hora. Para el lunes, el termómetro podría situarse entre 18 y 33 grados.

La Huasteca presentará las condiciones más calurosas, con una máxima de 40 grados y una mínima de 26. Protección Civil pidió tomar precauciones ante el ambiente muy caluroso y anticipó lluvias o tormentas desde la tarde.

En las partes altas de esa región se esperan temperaturas de entre 17 y 32 grados, así como vientos del este con rachas superiores a 30 kilómetros por hora. Para el lunes se pronostica una máxima de 37 grados y una mínima de 26.

La CEPC señaló que la probabilidad de lluvias aumentará durante los próximos días. Recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales y extremar precauciones ante precipitaciones, tormentas y rachas de viento.

Para solicitar auxilio, la dependencia puso a disposición el número de WhatsApp 444 213 2858. Las emergencias deben reportarse al 9-1-1.