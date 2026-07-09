Lluvias exhiben colapso de la red de drenaje: EG

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Las lluvias registradas en la capital potosina dejaron al descubierto entre seis y siete puntos donde será necesario intervenir la red de drenaje, informó el alcalde Enrique Galindo Ceballos. Explicó que las precipitaciones sirvieron para realizar un nuevo diagnóstico y detectar zonas que requieren trabajos para mejorar el desfogue del agua.

De acuerdo con el presidente municipal, los puntos con mayores problemas se localizaron en las colonias Progreso y Satélite, además de un par de sitios al norte de la ciudad. Agregó que también se identificaron afectaciones en Villa de Pozos, derivadas del mismo monitoreo realizado tras las lluvias.

Aunque reconoció que existe encharcamientos cada que

llueve, Galindo aseguró que la ciudad logra recuperar la normalidad en pocas horas. Señaló que las áreas municipales activan los protocolos de atención para retirar agua, limpiar rejillas y atender los puntos con mayores complicaciones.

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El alcalde sostuvo que las inundaciones han disminuido respecto a años anteriores, cuando algunas zonas permanecían anegadas durante dos o tres días. Afirmó que actualmente las afectaciones representan alrededor del 20 por ciento menos de lo que se registraban antes y que, tras una lluvia intensa, la mayoría de las vialidades vuelve a ser transitable en menos de diez horas.