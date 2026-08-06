Integran Consejo Consultivo de Desarrollo Municipal

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Matehuala.- Con el objetivo de fortalecer el crecimiento económico del municipio y promover la atracción de inversiones, quedó integrado el Consejo Consultivo para el Fomento Industrial y el Desarrollo Económico Municipal, acto encabezado por el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Mario García Valdez.

La integración de este consejo fue coordinada por la Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Industrial del municipio, cuyo titular es Juan Carlos Velázquez, con la finalidad de establecer un espacio de colaboración entre los sectores público, privado y académico para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo económico del municipio.

Durante la instalación se destacó la importancia de trabajar de manera conjunta para generar estrategias que favorezcan la creación de empleos, el fortalecimiento de las empresas locales y la llegada de nuevas inversiones que impulsen la competitividad del municipio.

Las autoridades señalaron que este consejo permitirá analizar las necesidades del sector productivo y diseñar acciones que favorezcan el crecimiento industrial, además de fomentar la innovación y el desarrollo de proyectos que beneficien a la economía regional.

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Con estas acciones buscan consolidar políticas que impulsen el desarrollo económico, fortalezcan el sector empresarial y generen mayores oportunidades de inversión y empleo para beneficio de las familias.