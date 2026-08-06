Acercan servicios de salud a comunidades

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LAGUNILLAS.- Acercan la Caravana de Salud que estará en varias comunidades del 17 al 21 de agosto, brindando atención médica gratuita y otorgando medicamentos.

La Instancia Municipal de la Mujer, la Fundación BGA y el Ayuntamiento tienen todo listo para la jornada de salud que se llevará a cabo en varias comunidades. Se ofrecerá desde servicio dental, atención médica general, pruebas de glucosa, trigliceridos y colesterol, para que la población acuda a recibir atención médica gratuita. El 17 y 18 de agosto se realizará en Pinihuán, La Línea, Cañón, El Coco y la Rodada, el 19 en Epazote, Buenavista y El Ahogado.

El 20 en Lagunillas, Mirador, Laguna Colorada, Encinillas, Los Charcos, El Charco de Piedras, San Isidro.

Para concluir el 21 de agosto en El Mirador, La Reforma, La Canoa, El Limón, San Ramón y el PocIto, se ofrecerá atención médica desde las 8 de la mañana a 2:30 de la tarde, además de que se otorgarán medicamentos.

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