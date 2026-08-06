Colonos protestan en oficinas de CFE

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CIUDAD VALLES.- Habitantes de la colonia Emiliano Zapata se manifestaron afuera de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los cortes constantes de energía eléctrica que sufren durante la semana.

Luego de sufrir por semanas con los cortes de luz, un día sí, un día no, los de las calles Huertas y Guatemala, así como otras más fueron a solicitar explicaciones a la CFE, por la falta de suministro de energía eléctrica. Los atendió Juan Luis Azcona, jefe del Departamento de Distribución, quien les dijo que hoy se tomará nota sobre el correcto balanceo de las cargas y la capacidad en la red de cableado y el jueves 6 de agosto se hará la poda de los árboles que rozan el cableado y provocan los cortos que afectan por hasta medio día a los vecinos.