Diego Luna y Jonás Cuarón llevan el cine mexicano a Biarritz

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París, 16 de septiembre (EFE).- Diego Luna y Jonás Cuarón competirán en la edición 35 del Festival Biarritz América Latina, una de las principales muestras dedicadas al cine latinoamericano en Francia.

Luna participará con Ceniza en la boca, mientras que Cuarón presentará Campeón gabacho. México tendrá una tercera película en la competencia de ficción: Morro, dirigida por Rodrigo García Sáiz.

El festival se realizará del 26 de septiembre al 2 de octubre y reunirá diez largometrajes procedentes de México, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil y Chile.

La inauguración estará a cargo de Moscas, coproducción entre México y España dirigida por Fernando Eimbcke. Para la clausura se proyectará El partido, documental de Juan Cabral y Santiago Franco sobre el encuentro entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986, recordado por el gol de "la mano de Dios" de Diego Maradona.

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El escritor cubano Leonardo Padura y el músico chileno Eduardo Carrasco, fundador y director de Quilapayún, recibirán el Abrazo de Honor por sus respectivas trayectorias.

Entre los invitados especiales estarán el cineasta Costa-Gavras, el filósofo francés Régis Debray y la realizadora chilena Carmen Castillo, quienes participarán en actividades relacionadas con la figura de Ernesto "Che" Guevara.

La programación también incluirá diez documentales y ciclos especiales dedicados a las cinematografías de Uruguay y Cuba.