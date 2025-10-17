Los antreros verificarán credenciales

Empresarios del entretenimiento validarán, con base en la plataforma digital del Instituto Nacional Electoral (INE), la autenticidad de las credenciales de elector de quienes busquen ingresar a centros de consumo en los que se vendan bebidas alcohólicas.

Roberto Arturo Pinto Madrid, presidente de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento (AEE), informó lo anterior como una medida que se aplicará en los casos en que la mayoría de edad de una persona pueda generar dudas respecto a si se le autoriza el ingreso o no.

Dicha medida surgió como sugerencia de la AEE y en coordinación con autoridades municipales, además de la colaboración de la plataforma oficial del Instituto Nacional Electoral (INE).

El líder empresarial explicó que esta medida ayudará a cumplir con la normatividad vigente y a evitar faltas que puedan derivar en sanciones para los establecimientos, respetando a la vez quienes presenten su documentación en regla. La AEE pidió la colaboración de la ciudadanía para mantener entornos seguros y conductas responsable dentro de los centros de diversión nocturna.

Por otro lado, Pinto Madrid respaldó la decisión del alcalde Enrique Galindo Ceballos de destituir al titular de la Dirección Municipal de Protección Civil y a otros servidores públicos, pues consideró que “no se pueden tolerar actos indebidos que afectan a la población y a quienes realizan trámites en la ciudad; la decisión fue acertada y envía un mensaje claro sobre la seriedad del gobierno municipal”, señaló.

Reconoció como positiva la apertura generada por el presidente municipal para que los afectados denuncien irregularidades y se integren al programa de regularización. Esto permitirá agilizar trámites y reducir los riesgos de actos de corrupción dentro de la administración local. “Es una señal de que se busca transparencia y eficiencia en beneficio de la ciudadanía”, concluyó el líder empresarial.