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Los créditos Infonavit ya se pueden pagar en Oxxo

Por Redacción

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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Los créditos Infonavit ya se pueden pagar en Oxxo
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      Los derechohabientes podrán realizar pagos de sus financiamientos hipotecarios y de mejora de vivienda con disponibilidad las 24 horas, los 7 días de la semana. Se aceptan hasta 10 mil pesos por transacción, con efectivo y con tarjeta de crédito o débito, sin cobro de comisión.

      El Infonavit  habilitó un nuevo servicio para que las y los derechohabientes puedan pagar su crédito en las tiendas Oxxo de todo el país, con disponibilidad las 24 horas, los 7 días de la semana y sin cobro de comisión.

      Para realizar el pago de su mensualidad o adelantos de sus financiamientos, las y los trabajadores solamente requieren contar con los 10 dígitos de su número de crédito, el cual servirá como referencia. 

      Las personas pueden realizar los pagos de sus créditos hipotecarios y de mejora de vivienda (Mejoravit solo para ti)  hasta por 10 mil pesos en cada transacción, con efectivo y con tarjeta de crédito o débito.

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      Con este servicio, los acreditados pueden gestionar sus pagos de manera más ágil, en el momento que mejor se ajuste a sus necesidades, ya que no dependen de los horarios de las sucursales bancarias.

      Para conocer todos los métodos de pago de los financiamientos de vivienda, así como los puntos donde se pueden realizar, se debe ingresar al portal del Instituto en www.infonavit.org.mx en la sección: Derechohabientes/Tengo un Crédito/Pagos.

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