Los policías potosinos ganarían 15 mil al mes

La iniciativa consistente en establecer un salario mínimo de 15 mil pesos mensuales a policías municipales, prevé que dicho ingreso, sea libre o neto, complementó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Recientemente el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona anunció que esta semana el Poder Ejecutivo presentaría dicha moción en el Congreso del Estado, sin embargo, no aclaró si el salario sería neto o bruto.

El secretario general contextualizó que existen municipios donde los cuerpos de seguridad pública obtienen ingresos por encima de 15 mil pesos mensuales, pero “muchos” debajo de este tope salarial libre.

Asumió que la pretensión legislativa es factible desde el punto de vista jurídico y financiero, porque gran cantidad de pagos en esta materia son cubiertos con partidas o fondos procedentes de la federación.

“Se habla de montos libres. De por lo menos 15 mil pesos. Ya si lo permiten las finanzas de alguno de los 59 municipios, pues bueno, hacia arriba lo que pudiera generarse es bienvenido”, manifestó.

El planteamiento de la administración gallardista pretende dignificar el empleo de los oficiales locales, pero además inhibir la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiales, que suele corromper a los elementos para que operen en funciones de halconeo.

Si bien todavía no hay visos de la iniciativa, supone que el jornal deberá ser superior a los 15 mil pesos pretendidos, pues antes deberá ser sujeto a deducciones como impuestos, retenciones y otros rubros.