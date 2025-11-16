logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Fotogalería

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Los policías potosinos ganarían 15 mil al mes

Por Rubén Pacheco

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Los policías potosinos ganarían 15 mil al mes

La iniciativa consistente en establecer un salario mínimo de 15 mil pesos mensuales a policías municipales, prevé que dicho ingreso, sea libre o neto, complementó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Recientemente el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona anunció que esta semana el Poder Ejecutivo presentaría dicha moción en el Congreso del Estado, sin embargo, no aclaró si el salario sería neto o bruto.

El secretario general contextualizó que existen municipios donde los cuerpos de seguridad pública obtienen ingresos por encima de 15 mil pesos mensuales, pero “muchos” debajo de este tope salarial libre.

Asumió que la pretensión legislativa es factible desde el punto de vista jurídico y financiero, porque gran cantidad de pagos en esta materia son cubiertos con partidas o fondos procedentes de la federación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Se habla de montos libres. De por lo menos 15 mil pesos. Ya si lo permiten las finanzas de alguno de los 59 municipios, pues bueno, hacia arriba lo que pudiera generarse es bienvenido”, manifestó.

El planteamiento de la administración gallardista pretende dignificar el empleo de los oficiales locales, pero además inhibir la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiales, que suele corromper a los elementos para que operen en funciones de halconeo.

Si bien todavía no hay visos de la iniciativa, supone que el jornal deberá ser superior a los 15 mil pesos pretendidos, pues antes deberá ser sujeto a deducciones como impuestos, retenciones y otros rubros.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Protegen a usuarios de cajeros automáticos
Protegen a usuarios de cajeros automáticos

Protegen a usuarios de cajeros automáticos

SLP

Leonel Mora

Usuarios de los dispositivos bancarios piden que la medida sea permanente

Concejal de Pozos, con agenda privada
Concejal de Pozos, con agenda privada

Concejal de Pozos, con agenda privada

SLP

Leonel Mora

Ligan caída de remesas a alza de pobreza en SL
Ligan caída de remesas a alza de pobreza en SL

Ligan caída de remesas a alza de pobreza en SL

SLP

Jaime Hernández

Registra baja de 1.8%; es el cuarto estado en el que envíos de dólares frenan la marginación

Excluyen el voto popular en Villa de Pozos: López T.
Excluyen el voto popular en Villa de Pozos: López T.

Excluyen el voto popular en Villa de Pozos: López T.

SLP

Ana Paula Vázquez

Esto tras la imposición de un perfil del PVEM para gobernar el nuevo municipio de la entidad potosina