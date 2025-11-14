Magistrados hicieron copy paste de fallo: Lutzow Steiner

Porque los magistrados de la sala penal del Supremo Tribunal de Justicia realizaron un “copy paste” de la resolución del Tribunal de Juicio Oral que lo condena a cinco años de prisión, el extitular de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner anunció que promoverá un juicio de amparo directo, por considerar que el resolutivo le violó garantías y que los magistrados ni siquiera trabajaron en el estudio durante el desahogo del recurso de apelación.

Por medio de sus defensor Alejandro Manríquez Laguna informó que lo único que los magistrados realizaron fue reproducir las violaciones procesales del Tribunal de Juicio Oral.

Dijo que lo visto hasta ahora es que los magistrados tomaron un formato que ya era conocido, porque el Tribunal de Juicio Oral anterior había determinado su culpabilidad sin presentación de pruebas.

El resolutivo que será combatido en tribunales federales, corresponde a la determinación de los magistrados de la Quinta Sala Mixta del STJE, Ángel Gonzalo Santiago Hernández, María América Onofre Díaz y Mónica Kemp Zamudio. De ellos, la ponente que presentó el proyecto de resolutivo fue Onofre Díaz.

Manríquez Laguna precisó que los magistrados únicamente copiaron la resolución que consideró ilegal, proveniente del tribunal de juicio oral integrado por la presidente Claudia Hernández Ibarra, el relator Fernando Zapata y la vocal María de la Luz Ramírez, con la sentencia dictada el 7 de octubre de 2024.