Tras detención de activista, capacitan a policías en DH
El programa incluye protocolos sobre el uso de la fuerza
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital inició un programa de capacitación para sus elementos operativos enfocado en derechos humanos, detenciones y uso de la fuerza, una medida que se da semanas después de la polémica detención de la abogada y activista Celia García Valdivieso, caso que derivó en el compromiso de las autoridades municipales de revisar sus protocolos de actuación.
La corporación informó que, en coordinación con la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, comenzó un proceso de actualización de procedimientos y formación policial que incluye temas relacionados con la actuación frente a personas defensoras de derechos humanos, abogados, familiares y observadores, así como la prevención de la criminalización y estigmatización de jóvenes.
El anuncio ocurre luego de que la detención de García Valdivieso generara cuestionamientos sobre el actuar de los agentes municipales y alcanzara amplia difusión en redes sociales y medios de comunicación. Tras ese episodio, el alcalde Enrique Galindo Ceballos ofreció disculpas públicas y aseguró que se revisarían los protocolos para garantizar el respeto a los derechos humanos.
Policías involucrados en detención de activista siguen en funciones: EGC
Se abrieron expedientes en Contraloría y Asuntos Internos para evaluar su actuación, señaló
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De acuerdo con la SSPC, el programa arrancó en el Instituto de Profesionalización Policial con un primer grupo de 50 oficiales y se aplicará de manera escalonada hasta abarcar a la totalidad del personal operativo.
Entre los temas que se impartirán destacan los procedimientos de detención, el uso de la fuerza bajo criterios de legalidad y proporcionalidad, así como la intervención policial en contextos donde participen activistas, defensores de derechos humanos y representantes legales.
no te pierdas estas noticias
"La obra no tiene ningún error", asegura Vargas Tinajero (video)
Rubén Pacheco
En el nuevo megapuente se aplicó asfalto "para suavizar" el paso de vehículos a partir de quejas ciudadanas, explicó
Abren convocatorias para el Festival de Danza "Lila López"
Redacción
La edición 46 reunirá propuestas de danza, fotografía, periodismo y artes plásticas
Contra Ley Serrano, "fue una marcha muy municipalizada": Gallardo
Rubén Pacheco
"No me voy a meter en grillas, yo creo que es lo que quiere el alcalde (Enrique Galindo)", expuso el gobernador