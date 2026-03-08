Marcha por el día de la mujer inicia en Alameda

La marcha por el Día Internacional de la Mujer en San Luis Potosí iniciará este 8 de marzo a las 16:00 horas en la Alameda Juan Sarabia y recorrerá distintas calles del Centro Histórico hasta concluir en Plaza de los Fundadores, de acuerdo con la información difundida por colectivas feministas que convocan a la movilización.

El punto de partida será frente a la iglesia de San José, sobre avenida Universidad. Desde ahí, las participantes avanzarán por Manuel José Othón y posteriormente se incorporarán a avenida 20 de Noviembre como parte del trayecto previsto para la jornada.

Al llegar al cruce con Reforma, se integrará el contingente de mujeres con discapacidad, que acompañará la movilización hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE). En este punto, las colectivas como cada años realizarán una intervención, mientras que el contingente de mujeres con discapacidad concluirá su participación.

Después, la marcha continuará por Los Bravo, un tramo de José María Morelos y retomará la parte peatonal de Manuel José Othón, donde se ubica el antimonumento a Karla Pontigo, espacio que se ha convertido en un punto de referencia para la exigencia de justicia en la entidad. Posteriormente el contingente avanzará por Jardín Hidalgo, frente a Palacio de Gobierno, seguirá por avenida Carranza y finalizará en Plaza de los Fundadores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la movilización se instalarán tres módulos de primeros auxilios médicos y psicológicos para brindar atención a quienes lo requieran. Estos estarán ubicados en la Alameda Juan Sarabia, en las inmediaciones de la FGE y en Plaza Fundadores, donde concluirá la jornada.

Las organizadoras también dieron a conocer el orden de los contingentes, que busca priorizar la visibilidad de mujeres que enfrentan distintos tipos de violencia. Al frente marcharán familias de víctimas de feminicidio, madres buscadoras y mujeres con discapacidad, seguidas por cuidadoras, mujeres embarazadas y con infancias, adultas mayores, maestras, familias y defensoras de mujeres privadas de la libertad, el contingente universitario, mujeres sobre ruedas, danzantes y sahumadoras, además del resto de participantes.