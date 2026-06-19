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Más de diez mil personas abarrotan Plaza del Carmen

El partido México-Corea lo vivió el alcalde en un extraordinario ambiente y emoción

Por Redacción

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
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Más de diez mil personas abarrotan Plaza del Carmen
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      La Plaza del Carmen vibró este día como el gran corazón mundialista de San Luis Capital, donde más de 10 mil personas abarrotaron este emblemático espacio del Centro Histórico para disfrutar en pantalla gigante el triunfo de la Selección Mexicana ante Corea del Sur, en una jornada llena de emoción, porras, nerviosismo, alegría y convivencia familiar.

      Desde horas antes del partido, familias completas, niñas, niños, jóvenes y aficionados comenzaron a llegar con playeras de México, banderas, cornetas y rostros pintados, hasta llenar la Plaza del Carmen con un ambiente extraordinario.

      Cada jugada de México se vivió con intensidad, entre aplausos, gritos de aliento y la emoción compartida de miles de potosinas y potosinos reunidos para apoyar a la Selección Nacional.

      Durante el encuentro, la afición potosina acompañó cada avance del equipo mexicano con entusiasmo, sufrió los momentos de tensión y estalló en júbilo con el resultado favorable para México.

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      La Plaza del Carmen se convirtió en una auténtica fiesta mundialista, donde el fútbol volvió a demostrar su fuerza como punto de unión, identidad, orgullo nacional y celebración colectiva.

      El Gobierno Municipal destacó que estas actividades, impulsadas por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, permiten que las familias vivan la Copa del Mundo 2026 en espacios públicos seguros, gratuitos, ordenados y llenos de ambiente, además de fortalecer la apropiación positiva del Centro Histórico como lugar de encuentro ciudadano.

      La gran afluencia registrada durante la transmisión mundialista genera una importante derrama económica para comerciantes, prestadores de servicios, restaurantes, negocios y emprendedores del Centro Histórico.

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