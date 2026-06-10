Más riñas los fines de semana por consumo de bebidas alcohólicas

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La Guardia Civil de Villa de Pozos, informó que durante los fines de semana sí se ha dado una mayor atención a reportes relacionados con riñas, principalmente vinculadas al consumo de alcohol en reuniones sociales y puntos de alta concentración de personas dentro de la zona urbana del municipio.

Prados de San Vicente y Rancho Viejo son sectores donde esta situación se presenta con frecuencia, por lo que se está procurando tener mayor presencia policial en ellos y en otras colonias para prevenir altercados que pudieran afectar tanto a los participantes como a la población en general.

Como resultado, indicaron voceros de la Guardia Civil, se han realizado algunas detenciones por faltas administrativas y se ha procurado brindar una respuesta más rápida a los llamados de emergencia y así tratar de mantener la tranquilidad en el municipio.

En su mayoría, hasta ahora, se han registrado riñas menores que fueron controladas sin mayores consecuencias gracias a la intervención inmediata de la corporación municipal, la cual ha reforzado los operativos preventivos de fin de semana con recorridos constantes y vigilancia en zonas identificadas como "prioritarias".

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