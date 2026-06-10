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Más riñas los fines de semana por consumo de bebidas alcohólicas

La Guardia Civil de Villa de Pozos recibe una gran cantidad de reportes por estos casos

Por Leonel Mora

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
A
Más riñas los fines de semana por consumo de bebidas alcohólicas
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      La Guardia Civil de Villa de Pozos, informó que durante los fines de semana sí se ha dado una mayor atención a reportes relacionados con riñas, principalmente vinculadas al consumo de alcohol en reuniones sociales y puntos de alta concentración de personas dentro de la zona urbana del municipio.

      Prados de San Vicente y Rancho Viejo son sectores donde esta situación se presenta con frecuencia, por lo que se está procurando tener mayor presencia policial en ellos y en otras colonias para prevenir altercados que pudieran afectar tanto a los participantes como a la población en general.

      Como resultado, indicaron voceros de la Guardia Civil, se han realizado algunas detenciones por faltas administrativas y se ha procurado brindar una respuesta más rápida a los llamados de emergencia y así tratar de mantener la tranquilidad en el municipio.

      En su mayoría, hasta ahora, se han registrado riñas menores que fueron controladas sin mayores consecuencias gracias a la intervención inmediata de la corporación municipal, la cual ha reforzado los operativos preventivos de fin de semana con recorridos constantes y vigilancia en zonas identificadas como "prioritarias".

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