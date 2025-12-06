Mayoría legislativa se niega a apoyar el alza de predial

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, adelantó que la mayoría simple conformada por su bancada, junto con la del Partido del Trabajo y Nueva Alianza, no respaldará el incremento progresivo al impuesto predial que el Ayuntamiento de San Luis Potosí pretende aplicar en 2026.

Indicó que la postura ya fue fijada de manera categórica: “nuestro grupo parlamentario en alianza con el PT y Nueva Alianza, que somos una mayoría simple, no vamos a acompañar ningún incremento que afecte los bolsillos de los potosinos”.

Recordó que los municipios suelen impulsar ajustes porque estos ingresos fortalecen sus propias arcas, pero insistió en que no habrá apoyo para esta propuesta.

El diputado del PVEM evocó que en ejercicios anteriores, sí se avalaron incrementos en rubros como bebidas alcohólicas y hospedaje, al considerar que la infraestructura actual de servicios y entretenimiento en San Luis Potosí, fomenta el turismo y ello justifica, cierta corresponsabilidad de quienes rentan o comercializan estos servicios. Sin embargo, enfatizó que ese criterio no aplica para el predial.

Señaló que el análisis debe incluir otros aspectos, como las modificaciones por categorías o rangos, donde salirse del rango puede duplicar el pago. “Hay elementos que deben evaluarse con detenimiento. Pero si la propuesta significa elevar al doble lo que paga un contribuyente por salirse de un rango, ahí no vamos a acompañar”, advirtió.

El Ayuntamiento plantea un incremento progresivo del predial para predios habitacionales, comerciales, industriales y rústicos, basado en su valor catastral e integrado por cuotas fijas y porcentajes crecientes.