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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, condujo la conferencia de prensa matutina conocida como "Mañanera del Pueblo" este lunes, en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien se encuentra actualmente en China para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Durante la sesión, Rodríguez abordó varios temas relevantes que impactan a la sociedad mexicana.

En un momento destacado de la conferencia, la secretaria expresó su apoyo a la creación de una comisión que investigará el presunto fraude electoral de 2006, considerándolo un paso fundamental para esclarecer los hechos. Además, se mencionó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recibido numerosas quejas relacionadas con el Buen Fin 2026, particularmente sobre comercios que no han respetado las promociones que anunciaron, lo cual ha generado inconformidades entre los consumidores.

Rodríguez también se refirió a un ranking elaborado por CB Global Data que coloca a Claudia Sheinbaum en la primera posición entre los presidentes mejor evaluados de América Latina durante noviembre de 2026. Este ranking subraya la percepción favorable que tiene la población sobre la gestión de la presidenta.

Durante la conferencia, Julio Berdegué, exsecretario de Agricultura, presentó datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre la reducción de la pobreza en la región. Según Berdegué, México y Brasil han sido fundamentales en este proceso, contribuyendo al 60% y 30% de la disminución de la pobreza, respectivamente. En el caso de la pobreza extrema, las cifras son del 49% y 31% para ambos países.

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La académica Violeta Vázquez Rojas Maldonado también participó, destacando un informe del Banco Mundial que revela que alrededor de 17.3 millones de mexicanos han salido de la pobreza entre 2018 y 2026, una tendencia positiva atribuida a las políticas implementadas durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Finalmente, Iván Escalante, titular de Profeco, informó sobre la sección "Quién es quién en los precios", en la que se han atendido 94 inconformidades a favor de los consumidores durante el Buen Fin 2026 y se han realizado más de 6,206 asesorías. La secretaria Rosa Icela Rodríguez culminó la conferencia resaltando la importancia de la participación de la presidenta en la cumbre APEC, afirmando que Sheinbaum representa la voz de un México soberano en el ámbito internacional.