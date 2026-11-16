Gallardo augura triunfo del Verde en la capital durante entrega de apoyos
En Escalerillas, el gobernador planteó que los candidatos del PVEM firmen sus compromisos ante notario
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El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio por hecho que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ganará la alcaldía de San Luis Potosí. Lo dijo este lunes 16 de noviembre en Escalerillas, durante una entrega oficial de tinacos y calentadores solares, al plantear que quien obtenga la candidatura se comprometa a construir una carretera y un puente para la comunidad.
«Yo sé que va a ser de este partido y va a ser presidente municipal además», afirmó. Gallardo no dio nombres para la candidatura.
El gobernador pasó del abasto de agua a la elección municipal. Afirmó que la presa tiene agua, pero que ésta sigue sin llegar a las casas. Luego preguntó quién volvería a votar por lo que llamó «la maldita herencia» y pidió que levantaran la mano quienes querían que siguiera «la continuidad». En ese pasaje no mencionó por nombre al alcalde Enrique Galindo.
Más adelante, Gallardo preguntó qué haría con «los del Partido Verde» y dijo: «Les vamos a traer un notario público y que firmen los compromisos con notario público y si no, se van al bote». Añadió que la Junta de Mejoras de cada lugar conservaría una copia de los compromisos.
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La ceremonia formó parte del programa estatal de mejoramiento de vivienda. La secretaria de Desarrollo Social y Regional, María del Rosario Martínez Galarza, informó que el gobierno estatal cubrirá la instalación de los equipos entregados a las familias beneficiarias.
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