SLP explora inversiones con Irlanda
La reunión entre la Sedeco y el embajador irlandés terminó sin anuncios de proyectos, montos ni plazos.
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La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de San Luis Potosí y el embajador de Irlanda en México, Ruairí de Búrca, analizaron la posibilidad de que empresas irlandesas instalen o amplíen operaciones en el estado.
Según el comunicado de la dependencia, De Búrca expresó interés en ampliar la presencia empresarial irlandesa en la entidad y señaló la estabilidad de las políticas públicas, el diálogo institucional y la paz laboral como factores favorables para invertir.
En la reunión también se discutieron oportunidades comerciales vinculadas con la relación entre México y la Unión Europea. La Sedeco no identificó a las empresas interesadas ni precisó qué sectores podrían recibir inversiones.
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