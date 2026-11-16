Prevén tormentas en la Huasteca y la Zona Media de SLP
El frente frío 6 favorecerá lluvias fuertes desde la mañana de este lunes
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que este lunes 16 de noviembre hay probabilidad de lluvias y tormentas fuertes desde la mañana en la Zona Media y la Huasteca de San Luis Potosí, debido al ingreso del frente frío número 6 por el oriente del país.
El sistema frontal también favorecerá un evento de norte. Para el Altiplano y la Zona Centro, la dependencia pronosticó bancos de niebla por la mañana y temperaturas frías durante las primeras horas del día y por la noche.
La CEPC prevé que el frente frío número 7 ingrese por el noroeste de México durante la noche del lunes.
Ante las bajas temperaturas, Protección Civil pidió prevenir que personas duerman en la vía pública. La dependencia indicó que los reportes de auxilio pueden enviarse por WhatsApp al 444 213 2858 y que las emergencias pueden reportarse al 911.
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