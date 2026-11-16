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La Contraloría Municipal de San Luis Potosí anunció en septiembre que acumulaba 420 sanciones firmes. Ciudadanos Observando pidió conocer los motivos y, según informó la organización, el listado que recibió por transparencia registra una sola falta: la omisión de la declaración patrimonial. A partir de esa respuesta, el colectivo cuestionó qué resultados puede mostrar la dependencia en casos de posible corrupción.

El listado, entregado en respuesta a la solicitud 2404744260000615, incluye a 428 personas sancionadas entre 2021 y junio de 2026. De acuerdo con el colectivo, la mayoría recibió un año de inhabilitación y la Contraloría omitió los nombres. La organización ubicó el incumplimiento como una falta administrativa no grave.

El cuestionamiento viene de octubre, cuando Ciudadanos Observando pidió a la contralora Gabriela López y López explicar a quiénes se había sancionado y por qué. El colectivo también había señalado casos que, a su juicio, seguían sin esclarecerse, entre ellos presuntos sobreprecios en contratos de pipas y supuestos cobros indebidos para otorgar permisos en Protección Civil Municipal.

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En septiembre, López y López informó por separado que el caso del antro Rich había derivado en sanciones para cuatro servidores públicos y que dos expedientes seguían en apelación. Ahora Ciudadanos Observando pide un balance de las denuncias por abuso de autoridad, irregularidades en el manejo de recursos y posibles actos de corrupción: cuántas se investigaron, cuántas siguen abiertas y cuántas acabaron en sanción.