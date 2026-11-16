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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comenzó este lunes su agenda en Shenzhen, China, con una reunión con miembros de la comunidad mexicana que reside en el país asiático. Durante el encuentro, Sheinbaum instó a los asistentes a mantener conexiones con México y a utilizar sus experiencias y conocimientos para contribuir al desarrollo nacional. En el contexto de su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la mandataria escuchó las historias y preocupaciones de los mexicanos en China, a quienes describió como un orgullo nacional por haber decidido iniciar sus proyectos de vida en esa nación.

"Son mexicanos y mexicanas extraordinarios que decidieron vivir aquí. Debemos encontrar la manera de que sigan en contacto con México, no solo con sus familias, sino también en cómo lo que están haciendo aquí puede beneficiar a nuestro país", declaró a los medios al finalizar la reunión. Asimismo, Sheinbaum entregó el distintivo 'Hecho en México' al restaurante Tequila Coyotes Mexican Food & Grill, administrado por Ernesto Humberto Treviño Amezcua, como parte de un esfuerzo por reconocer y fomentar los productos y establecimientos mexicanos en el extranjero.

A lo largo de su participación en APEC 2026, la presidenta anunció que presentará el Plan México, una estrategia económica orientada a atraer inversiones y poner el bienestar de la población como eje del desarrollo. "Nuestro modelo, que denominamos Plan México, no solo se enfoca en abrir las puertas a la inversión, sino también en el desarrollo de las personas", destacó.

Además, la agenda presidencial continuará el martes 17 de noviembre con encuentros de alto nivel, donde Sheinbaum está programada para reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el marco de la cumbre de líderes de APEC. También participará como oradora principal en el APEC CEO Summit, evento que reunirá a más de mil destacados empresarios de la región.

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La mandataria confirmó, igualmente, reuniones bilaterales con representantes de Singapur y con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). A través de esta agenda, el gobierno mexicano busca reforzar los vínculos económicos y comerciales con las principales economías de Asia-Pacífico, a la vez que se presentan las oportunidades de inversión en el país, en línea con el modelo de desarrollo propuesto en el Plan México.

En una entrevista reciente, Sheinbaum también aclaró que no se contempla una reunión con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aunque existe la posibilidad de un breve saludo.