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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su amenaza de imponer aranceles a México si las autoridades mexicanas no frenan el avance de una caravana migrante que permanece en Chiapas. El mandatario aseguró que sus integrantes no podrán ingresar a territorio estadounidense.

"Si no los detienen, vamos a imponer aranceles pesados a México", dijo Trump en declaraciones a la prensa difundidas este lunes 16 de noviembre. Al ser cuestionado sobre el avance de las caravanas, sostuvo que las autoridades mexicanas se habían comprometido a detenerlas.

La advertencia retoma el amago del 12 de noviembre, cuando Trump habló de duplicar los aranceles si México no frenaba el avance de los migrantes. En sus declaraciones más recientes, el mandatario no especificó cuánto subirían los gravámenes, a qué productos se aplicarían ni cuándo entrarían en vigor. Al momento de la publicación de Infobae, tampoco se había informado de una orden que formalizara la medida ni de una respuesta del gobierno mexicano a este nuevo pronunciamiento.

La caravana permanece en Chiapas

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El grupo, conocido como «Dios con Nosotros», reúne a personas de distintas nacionalidades que buscan avanzar hacia el norte del país. Fotografías documentaron su paso por Tapachula el 10 de noviembre y por Huehuetán un día después, ambos municipios de Chiapas.

Trump ya había vinculado la política migratoria con los aranceles en 2019. En aquel episodio anunció un gravamen inicial de 5 por ciento a los productos mexicanos, con aumentos graduales, y suspendió su aplicación tras un acuerdo entre ambos gobiernos.

Qué está en juego para San Luis Potosí

Para la industria potosina, el alcance de una eventual medida dependería de los productos incluidos y del trato que reciban los vehículos y las autopartes que cumplen las reglas del T-MEC. Trump no mencionó al sector automotriz en las declaraciones difundidas, por lo que aún no se puede determinar si el amago alcanzaría a las exportaciones del estado.