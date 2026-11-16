¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que Jesús Seade Kuri dejará su cargo como embajador en China para unirse al directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde representará a México y otros ocho países. Durante un encuentro con la prensa en Shenzhen, Sheinbaum informó que la propuesta de su gobierno fue clave para la incorporación de Seade a este organismo internacional.

La mandataria destacó la importancia del nuevo rol de Seade, quien será uno de los 25 directores ejecutivos en el FMI, llevando la voz de México, así como de naciones como España, Venezuela, Colombia y varios países de Centroamérica. Seade expresó su agradecimiento por esta designación y subrayó su compromiso de representar adecuadamente a las naciones integrantes de esa silla compartida en el FMI.

Seade Kuri asumió la embajada en China en 2021. Su formación académica incluye una carrera como ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como un máster por El Colegio de México y un doctorado por la Universidad de Oxford. Además, posee una vasta experiencia en el ámbito del comercio internacional, habiendo sido embajador de México ante el GATT y director general adjunto fundador de la Organización Mundial del Comercio (OMC) entre 1995 y 1998.

En 2018, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador lo nombró como jefe negociador de México en la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que dio lugar al nuevo tratado, conocido como T-MEC.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La salida de Seade de la embajada en China representa un cambio significativo tanto para la diplomacia mexicana como para la relación del país con el FMI. Su designación se enmarca en un contexto de reestructuración y modernización de las relaciones comerciales y económicas a nivel internacional, reflejando la importancia de México en foros financieros globales. Así, el nuevo cargo de Seade también abre la puerta a una mayor colaboración entre los países que representará, fortaleciendo los lazos económicos y políticos entre ellos.