Medicina naturista nunca muere en San Luis Potosí

Aunque la oferta de hospitales, consultorios privados y cadenas farmacéuticas ha crecido en los últimos años en la capital potosina, la medicina naturista y la herbolaria continúan siendo una alternativa para un sector de la población que busca aliviar padecimientos comunes mediante remedios tradicionales, una práctica que ha pasado de generación en generación y que sigue vigente en San Luis Potosí.

En los establecimientos dedicados a la venta de productos naturistas, las infusiones y plantas medicinales siguen encabezando la demanda. Entre las más solicitadas destacan manzanilla, gordolobo, eucalipto, tila,

árnica, cola de caballo, hierbabuena, romero y diente de león, además de jarabes elaborados con miel, ajo, cebolla y propóleo para aliviar molestias respiratorias, especialmente durante la temporada de lluvias y

bajas temperaturas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También mantienen una alta rotación suplementos como colágeno, magnesio, omega 3, ajo, vitaminas, así como semillas de chía y linaza, productos que suelen adquirirse para complementar la alimentación o atender problemas digestivos, musculares y articulares. En términos generales, los paquetes de hierbas secas tienen precios que rondan entre los 20 y 60 pesos, mientras que extractos, jarabes y suplementos pueden encontrarse desde 80 hasta más de 300 pesos, dependiendo de la presentación y la marca.

Comerciantes del ramo señalan que buena parte de sus clientes son adultos mayores que conservan la costumbre de recurrir a la herbolaria, aunque en los últimos años también se ha observado un mayor interés entre jóvenes que buscan opciones naturales para el bienestar, la digestión o el descanso, sin que ello implique necesariamente sustituir la atención médica.

No obstante, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mantiene el llamado a la población para evitar el consumo de los llamados “productos milagro” o remedios que prometen curar enfermedades sin respaldo científico, al advertir que la medicina naturista puede ser un complemento, pero no debe reemplazar los tratamientos prescritos por profesionales de la salud.