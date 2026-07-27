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Diego Mejía aplaude la reacción del ADSL

Por Romario Ventura

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
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Diego Mejía aplaude la reacción del ADSL
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      El director técnico del Atlético de San Luis, Diego Mejía, destacó la personalidad y el carácter mostrado por su equipo luego de rescatar un empate 2-2 frente a los Tigres de la UANL en el Estadio Universitario, resultado conseguido con un gol en los minutos finales del encuentro correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura 2026.

      Al término del partido, el estratega mexicano aseguró que el objetivo del conjunto potosino nunca fue conformarse con el empate, sino buscar la victoria desde el inicio del compromiso. "La mentalidad que tenemos como equipo no es de venir a empatar y sacar un punto, nosotros venimos a ganar. Los errores hoy los cometimos nosotros. Atlético de San Luis es un equipo grandísimo y que tiene grandes jugadores", señaló Mejía en conferencia de prensa.

      El entrenador también aseguró que el funcionamiento del equipo mantiene una línea ascendente y que, pese a los errores que derivaron en los goles recibidos, existe confianza en el proceso que se desarrolla desde su llegada al banquillo rojiblanco.

      "No ha cambiado nada. Seguimos trabajando sobre la misma línea. Por supuesto que en este equipo se permiten los errores, pero hay que aprender de ellos. A nosotros nos tocó aprender la jornada pasada, pero creo que no merecíamos perder. Este equipo dominó por completo al campeón durante muchos lapsos del partido. Hoy, honestamente, los goles que recibimos fueron accidentes", explicó.

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      Mejía resaltó además que su escuadra mantuvo la iniciativa durante gran parte del encuentro, aspecto que considera fundamental para consolidar la identidad futbolística que busca implementar en el Atlético de San Luis.

      "Quiero decir algo porque es muy emotivo para mí venir a este estadio. No me había tocado venir como entrenador y jugar contra este equipo de esta manera. Dos de los entrenadores que más admiro fueron ídolos aquí, Ricardo Ferretti y Tomás Boy. Venir a hacer este partido aquí es algo increíble, es un sueño", concluyó.

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