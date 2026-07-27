Hila Necaxa 2do. triunfo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

México.- El VAR da y quita, el partido entre Necaxa y los Rayados de Monterrey fue prueba de eso. El sistema de videoarbitraje fue el gran protagonista del encuentro y fue determinante en el triunfo (2-1) en Aguascalientes.

El árbitro Iván Antonio López no tuvo una tarde sencilla y sus decisiones fueron intervenidas por los asistentes del VAR en el primer y segundo tiempo. Primero, cuando juzgó que el pisotón de Stefan Medina sobre Julián Carranza era digna de una tarjeta amarilla, desde la cabina le mostraron las imágenes que sentenciaron la expulsión del colombiano. Con un jugador menos desde el minuto 19, Rayados sufrió los constantes ataques del Necaxa. Gracias a dos impresionantes atajadas de Luis Cárdenas -en la primera despejó un disparo de tiro libre y en la segunda desvió un remate a quemarropa- los primeros 45 minutos terminaron sin goles.

Sin embargo, la insistencia de los Rayos encontró su recompensa al comienzo de la segunda parte. Tras un tiro de esquina por el costado derecho, Carranza (55´) se encontró con el cabezazo de Francisco Méndez Lara pegado al poste más lejano del "Mochis" y sólo tuvo que estirar la pierna para empujar el balón al fondo de la red.

Matías Almeyda, en su segundo partido al frente de la Pandilla, movió el tablero y apostó por los ingresos de Orbelín Pineda y Hugo Cuypers, sus dos flamantes refuerzos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Después de un tiro libre polémico, Antonio López volvió a apoyarse en el VAR para sancionar penalti a favor de los regiomontanos, mismo que Lucas Ocampos (66´) intercambió por gol para empatar el partido.

En el primer minuto de descuento, Juan David Valencia (90+1´), que había ingresado al campo apenas unos segundos antes, aprovechó una nueva desconcentración de la defensa albiazul para anotar el gol del triunfo.