México sigue líder en los JCC-2026

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SANTO DOMINGO.- Gracias a victorias en natación de aguas abiertas, remo, tiro deportivo y patinaje artístico, México afianzó el domingo su liderato en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026,

El gran golpe de la delegación mexicana en la jornada se dio en la playa de Sans Soucí, donde Paulo Strehlke y Dalia Moreno obtuvieron las medallas de oro en las carreras de 3 kilómetros de aguas abiertas.

Melissa Márquez y Aylin Ibarra (doble par de remos cortos), Luis Gallardo (skeet del tiro) y Valentina Loma (prueba libre de patinaje artístico) también subieron a los más alto del podio.

A la noche del domingo, México acumula 16 preseas de oro, 15 de plata y 12 de bronce para un total de 43, muy por delante de Colombia (6-8-5 19 en total) y Cuba (6-2-6 (14 en total).

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La nota emotiva de la jornada fue protagoniza por la judoca venezolana al Anriquelis Barrios al colgarse la medalla de oro en la categoría -63 kilogramos al vencer a la subcampeona olímpica mexicana Prisca Awiti en el combate final.

Barrios dedicó su victoria a los afectados por los dos devastadores terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio.

En otros resultados destacados, la colombiana Daniela Verswyvel se colgó la medalla de oro en la prueba de figuras del esquí náutico y la anfitriona República Dominicana celebró un par de preseas doradas mediante la judoca Esmeralda Damiano y el taekwondista Wilfrido de la Cruz.

Damiano venció en la final de los -70 kilogramos a la venezolana Eliana Aguiar para el segundo oro dominicano en judo tras el obtenido por Ana Rosa García en los -57 kilogramos el día previo.

De la Cruz logró el otro oro dominicano este domingo al vencer al hondureño Derek Midence en la final de los -54 kilos.