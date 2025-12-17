Mejorarán coordinados avenida CFE

La Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) y las direcciones de Obras Públicas y Desarrollo Económico de la alcaldía de la capital acordaron el inicio de tareas de mantenimiento profundo a los pavimentos de la avenida Comisión Federal de Electricidad y sus cruces con diferentes vialidades, al inicio de 2026.

Se trata de cruceros que en algunos casos presentan muy alto grado de destrucción y que serán intervenidos en puntos específicos a través de bacheo profundo si así se requiere, y tareas para tapar los agujeros de las avenidas.

El Presidente de la UUZI, Mario González Martínez, el consejero Salvador Uribe Consejero, la directora Denisse Soriano Sahagún y el coordinador de infraestructura Francisco Venegas, mostraron los puntos más dañados y el estado que guarda la avenida en algunos tramos donde pudiera volverse intransitable, para el diagnóstico del director de Obras Públicas Eustorgio Chávez Garza y la titular de la dirección de Desarrollo Económico de la alcaldía capitalina, Korina Toro Reyna.

Los funcionarios municipales plantearon acciones concretas para cada área, que van desde mantenimiento hasta reconstrucción de pavimentos, como respuesta al anuncio del alcalde Enrique Galindo Ceballos en octubre pasado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Personal de Obras Públicas elaboró el diagnóstico de las áreas afectadas y ya terminó la forma de intervenir, por medio de un cronograma planeado para el inicio de 2026.